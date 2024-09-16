غالانت يكشف عن وجود احتمال واحد على جبهة الشمال.. إليكم ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"
افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن "هناك احتمال واحد على جبهة الشمال هو تفعيل كل القوة العسكرية".
وفي وقت سابق اليوم، لفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تصريح، إلى "أنّني منذ أشهر عدّة وأنا أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وقد حان الوقت للقيام بذلك على الفور"، مشدّدًا على أنّه "يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشّمال، وغالانت ليس الرّجل المناسب لقيادته".