غالانت لهوكستين: فرص التوصل لاتفاق دبلوماسي تنفذ

وذكر أنّ "فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي تنفذ، مع استمرار ربط حزب الله نفسه بحركة حماس".

وسبق وأن أعلن البيت الأبيض، أن زيارة هوكشتاين لمنطقة الشرق الأوسط "تدخل في إطار جهودنا لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.