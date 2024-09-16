بايدن: أدين دائما العنف السياسي بكل أشكاله

الباحث السياسي نضال السبع لـ الجديد: الرئيس بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً بأمير قطر ليتوسط مع إيران بهدف إقناعها بعدم الرد حيث أبدت طهران استعدادها لهذا الأمر بشرط وقف النار والحرب في غزة