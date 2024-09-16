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عربي و دولي
هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وهاليفي يتفقان مع نتنياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم
2024-09-16 | 14:19
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هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وهاليفي يتفقان مع نتنياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم
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هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وهاليفي يتفقان مع نتنياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم
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