إعلام العدو ينقل: نتنياهو يقترب من إقالة غالانت وواشنطن تراقب.. وستتحرك؟

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصدر في الإدارة الأميركية أن "واشنطن ستجد وسيلة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الحرب في إسرائيل".

وأشار المصدر إلى أن "جدعون ساعر ليس معروفًا خارج إسرائيل ولن يتمتع بنفس العلاقة الوثيقة مع واشنطن التي كان يتمتع بها وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت".

من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود قلق من أن ترد واشنطن على إقالة غالانت بعدم دعم إسرائيل في مواجهة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن غالانت كان له دور حاسم في حل مشكلة عرقلة شحنة الأسلحة الأميركية من خلال التواصل مع واشنطن.