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عربي و دولي

إعلام العدو ينقل: نتنياهو يقترب من إقالة غالانت وواشنطن تراقب.. وستتحرك؟

2024-09-17 | 02:39
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إعلام العدو ينقل: نتنياهو يقترب من إقالة غالانت وواشنطن تراقب.. وستتحرك؟
إعلام العدو ينقل: نتنياهو يقترب من إقالة غالانت وواشنطن تراقب.. وستتحرك؟

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاتفاق بين رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية جدعون ساعر قد تم التوصل إليه، وينتظر فقط القرار النهائي من نتنياهو بشأن إقالة وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصدر في الإدارة الأميركية أن "واشنطن ستجد وسيلة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الحرب في إسرائيل".

وأشار المصدر إلى أن "جدعون ساعر ليس معروفًا خارج إسرائيل ولن يتمتع بنفس العلاقة الوثيقة مع واشنطن التي كان يتمتع بها وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت".

من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود قلق من أن ترد واشنطن على إقالة غالانت بعدم دعم إسرائيل في مواجهة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن غالانت كان له دور حاسم في حل مشكلة عرقلة شحنة الأسلحة الأميركية من خلال التواصل مع واشنطن.

إعلام العدو ينقل: نتنياهو يقترب من إقالة غالانت وواشنطن تراقب.. وستتحرك؟

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

يوآف غالانت

إسرائيل

جدعون ساعر

الحكومة الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي

يوآف غالانت

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