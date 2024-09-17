"إسرائيل" تعلن إحباط "محاولة إغتيال" خطّط حزب الله لتنفيذها

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن "حزب الله قام بالتخطيط لإغتيال مسؤول أمني بإستخدام عبوة ناسفة".

وذكر الجيش في بيان أنه "في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام الشاباك تم إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله كان يخطط لها أن تستهدف مسؤولاً سابقاً في المؤسسة الأمنية وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح أنه: "خلال العملية كشف جهاز الشاباك عبوة ناسفة من نوع كليماغور التي يعرف بإستعمالها من قبل حزب الله والتي كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، وكانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

وتابع: "لقد حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الارهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة".

وأردف: "التقديرات في المؤسسة الأمنية تشير إلى وقوف الجهات داخل حزب الله المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر أيلول 2023 حيث كانت هذه الشبكة تحت المتابعة لفترة طويلة"، موكداً أنه "تم إطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية وتم إرشادها بناء على ذلك".