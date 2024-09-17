خبير أمني يتحدّث عن "منطقة عازلة": إستعدوا للحلّ العسكري في جنوب لبنان

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مايكل هوروفيتز الخبير الجيوسياسي في شركة "لو بيك" للإستشارات الأمنية المتمركزة في الشرق الأوسط، قوله إنه "بدون وقف إطلاق نار في غزة، لن يكون هناك اتفاق حول مسألة الحدود مع لبنان. وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل أنه ينبغي إذا الاستعداد ربما لحل عسكري، لا سيما وأن الضغط يتصاعد باستمرار فيما يبقى عشرات آلاف الإسرائيليين نازحين".