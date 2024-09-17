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2024-09-17 | 11:10
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بوريل: كل الأطراف المعنية يجب أن تستمر في الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
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بوريل: كل الأطراف المعنية يجب أن تستمر في الضغط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
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