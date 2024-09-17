القناة 14 الإسرائيلية: ابتداء من الليلة سينتقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية

جنبلاط للجديد: لا يجب تحميل الحكومة ما لا تستطيع فعندما يُعطل بعض الافرقاء في لبنان عملها ويرفضون انتخاب رئيس ووعندما يتم تعطيل حكومة ميقاتي من الداخل اللبناني فإن هذا الامر تآمر على الحكومة