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يديعوت أحرونوت: غالانت يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي حول الوضع بالحدود الشمالية
2024-09-17 | 14:15
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يديعوت أحرونوت: غالانت يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي حول الوضع بالحدود الشمالية
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