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القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق: من الصعب التصور أن حزب الله لن يرد
2024-09-17 | 15:25
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القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق: من الصعب التصور أن حزب الله لن يرد
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القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق: من الصعب التصور أن حزب الله لن يرد
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