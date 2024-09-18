السفارة الإيرانية في لبنان: عملية علاج السفير مجتبى أماني تسير بشكل جيد والشائعات حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيحة

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي انه "يجب منع الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة للهاوية"، لافتا الى انه "بحثنا باللجنة الوزارية العربية الخيارات السياسية والقانونية المتاحة ضد انتهاكات إسرائيل".
علقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على "انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان التي حصلت يوم أمس"، معتبرا انه "قد تصبح هذه الحادثة سببا لتفاقم الوضع في المنطقة وخروجه عن السيطرة"، مؤكدا وجوب اجراء تحقيق شامل.
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة للتهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.