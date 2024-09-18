لتحقيق دولي.. الخارجية الروسية بكلام هام عن تفجير "البيجر"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن التفجير الجماعي للأجهزة اللاسلكية الذي حصل في لبنان، يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا.



وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن "تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) في لبنان يتطلب تحقيقا واهتماما دوليا بهذا الموضوع".



وأضافت زاخاروفا: أن "الحادث وأسبابه يتطلب عملا من المتخصصين وكل ذلك يحتاج إلى تحقيق".