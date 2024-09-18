الكرملين يعلّق على "هجوم البيجر" في لبنان
علقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على "انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان التي حصلت يوم أمس"، معتبرا انه "قد تصبح هذه الحادثة سببا لتفاقم الوضع في المنطقة وخروجه عن السيطرة"، مؤكدا وجوب اجراء تحقيق شامل.
من جهة اخرى، شدد الكرملين على ان "الناتو لا يرغب في أخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الرد الروسي على أي ضربات ضد العمق الروسي على محمل الجد"، معتبرا ان "تصريحات أمين عام الناتو بشأن عدم اعتبار الضربات الصاروخية على روسيا خطا أحمر "استفزازية وخطيرة للغاية".