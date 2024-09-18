الكرملين يعلّق على "هجوم البيجر" في لبنان

علقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على "انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان التي حصلت يوم أمس"، معتبرا انه "قد تصبح هذه الحادثة سببا لتفاقم الوضع في المنطقة وخروجه عن السيطرة"، مؤكدا وجوب اجراء تحقيق شامل.