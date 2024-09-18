اتفاق مصري-أميركي لتكثيف جهود التهدئة في لبنان

وأكد السيسي على رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع، مشدداً على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية. كما أعرب عن دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني الذي تعرض له، مشيراً إلى حرص بلاده على أمن لبنان واستقراره.

كما أضاف السيسي أن هناك أولوية للتدخل الفوري لإزالة العقبات أمام إدخال المساعدات إلى غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مطالباً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة وقطر في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.