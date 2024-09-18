الرئيس الايراني يعلّق على انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان

وقال بزشكيان إن "هذا الحادث أظهر مرة أخرى أنه على الرغم من ادعاء الدول الغربية والأميركيين أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار، إلا أنهم في الواقع يدعمون تماما جرائم الكيان الصهيوني"، معتبرا أن "هذه التفجيرات يجب أن تُشعر هذه الجهات بـ"العار"، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية.