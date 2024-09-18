الرئيس الايراني يعلّق على انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان
اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "الانفجارات المتزامنة لأجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله في لبنان تشكل "وصمة عار" للدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل".
وقال بزشكيان إن "هذا الحادث أظهر مرة أخرى أنه على الرغم من ادعاء الدول الغربية والأميركيين أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار، إلا أنهم في الواقع يدعمون تماما جرائم الكيان الصهيوني"، معتبرا أن "هذه التفجيرات يجب أن تُشعر هذه الجهات بـ"العار"، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية.