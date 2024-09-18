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مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة عيترون
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة عيترون
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة بليدا
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة بليدا
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارات استهدفت بلدات الطيبة الخيام وشيحين
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارات استهدفت بلدات الطيبة الخيام وشيحين
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الخارجية السعودية: نرحب باعتماد قرار أممي بشأن إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية
2024-09-18 | 15:11
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الخارجية السعودية: نرحب باعتماد قرار أممي بشأن إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية
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القانوني
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الفلسطينية
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