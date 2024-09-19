الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:41
بالفيديو - نصرالله: نعم.. تلقينا ضربة قوية!
11:09
بالفيديو - طيران حربي يحلق على علو منخفض جدا فوق بيروت
09:15
بالفيديو - لحظة تفجير جهاز لاسلكي مفخخ قرب الجامعة الاميركية
08:12
ما صحة توقيف عميل في ميفدون؟
2024-09-18
بالفيديو - انفجـارات جديدة تضرب الاجهزة اللاسلكية في مناطق لبنانية عدة
عربي و دولي
"يسرائيل هيوم": حالة إستنفار قصوى متواصلة لدى أجهزة الأمن وقيادة المنطقة الشمالية في "إسرائيل"
2024-09-19 | 08:11
A-
A+
"يسرائيل هيوم": حالة إستنفار قصوى متواصلة لدى أجهزة الأمن وقيادة المنطقة الشمالية في "إسرائيل"
مقالات ذات صلة
"القيادة السياسية صدّقت على عمليات لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".. هذا ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"!
"يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة: القيادة السياسية صدقت على عمليات لإعادة سكان شمال "إسرائيل" إلى منازلهم
"يسرائيل هيوم": إذا كان حزب الله راضياً عن رده اليوم فإن "إسرائيل" لن توسع الحملة وسيمكن إغلاق ملف إغتيال فؤاد شكر
"يسرائيل هيوم": حالة إستنفار قصوى متواصلة لدى أجهزة الأمن وقيادة المنطقة الشمالية في "إسرائيل"
عربي و دولي
هيوم":
إستنفار
متواصلة
أجهزة
الأمن
وقيادة
المنطقة
الشمالية
"إسرائيل"
العودة الى الأعلى
أ.ف.ب: شركة طيران لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
"يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة: القيادة السياسية صدقت على عمليات لإعادة سكان شمال "إسرائيل" إلى منازلهم
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:27
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان وهو انتهاك صارخ لسيادته وتحد للقانون الدولي
12:27
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان وهو انتهاك صارخ لسيادته وتحد للقانون الدولي
12:26
"سي بي إس" عن مسؤولين: واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان
12:26
"سي بي إس" عن مسؤولين: واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان
11:59
اعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المطلة
11:59
اعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المطلة
يحدث الآن
محليات
13:08
حزب الله: استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وقصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
محليات
12:55
وتيرة التصعيد ترتفع في جنوب لبنان .. مراسل الجديد يواكب آخر التطورات الميدانية مباشرة
محليات
12:51
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتصل بميقاتي وهذا ما شدد عليه
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-18
بالفيديو - النائب الياس جراده يروي تفاصيل حالات المرضى في مستشفى العيون
2024-08-08
تطورات جديدة جنوب لبنان.. ومراسل الجديد يواكب المشهد
2024-09-18
الأمم المتحدة: استهداف آلاف الأفراد دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة ينتهك القانون الدولي الإنساني
07:39
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
04:35
"وول ستريت جورنال": إسرائيل قد تقرر شن عملية سريعة في لبنان دون تحركات عسكرية كبيرة
2024-09-15
سركيس نعوم يتحدّث عن أهداف زيارة هوكستين: تكاليف الحرب ستكون مرتفعة جداً
بالفيديو
بالفيديو
12:55
وتيرة التصعيد ترتفع في جنوب لبنان .. مراسل الجديد يواكب آخر التطورات الميدانية مباشرة
11:03
بعد كلمة السيد نصر الله.. مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان
09:43
الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل على القرى الجنوبية ... مراسل الجديد ينقل آخر التطورات الميدانية
08:41
الحدث - منير الربيع - 19-9-2024
08:39
الحدث - رضوان مرتضى - 19-9-2024
07:47
رضوان مرتضى يتحدّث عن "حصان طروادة" الحديث: الضربة مؤلمة ولكن غير قاضية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
05:49
حزب الله ينعى 5 شهداء
محليات
05:49
حزب الله ينعى 5 شهداء
منوعات
15:22
اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز
منوعات
15:22
اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
خاص الجديد
05:59
فيديو - إشتباك كلامي بين ناجي حايك ورضوان مرتضى
خاص الجديد
05:59
فيديو - إشتباك كلامي بين ناجي حايك ورضوان مرتضى
عربي و دولي
03:48
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟
عربي و دولي
03:48
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024