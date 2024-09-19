"القيادة السياسية صدّقت على عمليات لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".. هذا ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"!

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "القيادة السياسية صدّقت على عمليات لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".

وذكرت الصحيفة، أنّ "هناك حالة استنفار قصوى متواصلة لدى أجهزة الأمن وقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل".



وأمس، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ "مجلس الوزراء فوّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله".



ورأت القناة أن "تفويض مجلس الوزراء المصغر نتانياهو وغالانت باتخاذ القرارات سيؤدي لنشوب حرب شاملة بلبنان".



ويأتي ذلك بعد تفجيرات أقدمت عليها إسرائيل في لبنان عبر تفجير أجهزة "بيجر" ولاسلكي يومي 17 و18 أيلول، حيث أعلن وزير في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليومين الماضيين إلى 37 شهيدًا و2931 جريحًا.