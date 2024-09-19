الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:41
بالفيديو - نصرالله: نعم.. تلقينا ضربة قوية!
11:09
بالفيديو - طيران حربي يحلق على علو منخفض جدا فوق بيروت
09:15
بالفيديو - لحظة تفجير جهاز لاسلكي مفخخ قرب الجامعة الاميركية
08:12
ما صحة توقيف عميل في ميفدون؟
2024-09-18
بالفيديو - انفجـارات جديدة تضرب الاجهزة اللاسلكية في مناطق لبنانية عدة
عربي و دولي
قناة 12 العبرية: إطلاق أكثر من 40 صاروخًا باتجاه الشمال خلال الساعتين الأخيرتين، منهم 20 صاروخاً في القصف الأخير على الجليل الغربي.
2024-09-19 | 09:21
A-
A+
قناة 12 العبرية: إطلاق أكثر من 40 صاروخًا باتجاه الشمال خلال الساعتين الأخيرتين، منهم 20 صاروخاً في القصف الأخير على الجليل الغربي.
مقالات ذات صلة
قناة 14 العبرية: إطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الأعلى
قناة 14 العبرية: إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء القصف بطائرات بدون طيار اليوم على الجليل الغربي
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات
قناة 12 العبرية: إطلاق أكثر من 40 صاروخًا باتجاه الشمال خلال الساعتين الأخيرتين، منهم 20 صاروخاً في القصف الأخير على الجليل الغربي.
عربي و دولي
العبرية:
إطلاق
صاروخًا
باتجاه
الشمال
الساعتين
الأخيرتين،
صاروخاً
القصف
الأخير
الجليل
الغربي.
العودة الى الأعلى
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟
مصدر أمني لرويترز: الوحدة 8200 الإسرائيلية شاركت في كيفية إدخال مواد متفجرة داخل عملية التصنيع
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:27
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان وهو انتهاك صارخ لسيادته وتحد للقانون الدولي
12:27
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان وهو انتهاك صارخ لسيادته وتحد للقانون الدولي
12:26
"سي بي إس" عن مسؤولين: واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان
12:26
"سي بي إس" عن مسؤولين: واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان
11:59
اعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المطلة
11:59
اعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المطلة
يحدث الآن
محليات
13:08
حزب الله: استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وقصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
محليات
12:55
وتيرة التصعيد ترتفع في جنوب لبنان .. مراسل الجديد يواكب آخر التطورات الميدانية مباشرة
محليات
12:51
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يتصل بميقاتي وهذا ما شدد عليه
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:08
حزب الله: استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وقصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
12:43
هوكشتاين أخفق .. ولودريان يستكمل مسعاه
09:35
جيش الإحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد وضعهم عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي
2024-08-25
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من سلاح البحرية خلال المعارك على الحدود الشمالية
2024-09-17
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم أدت إلى استشهاد شخص
08:15
أ.ف.ب: شركة طيران لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
بالفيديو
بالفيديو
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2024
12:55
وتيرة التصعيد ترتفع في جنوب لبنان .. مراسل الجديد يواكب آخر التطورات الميدانية مباشرة
11:03
بعد كلمة السيد نصر الله.. مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان
09:43
الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل على القرى الجنوبية ... مراسل الجديد ينقل آخر التطورات الميدانية
08:41
الحدث - منير الربيع - 19-9-2024
08:39
الحدث - رضوان مرتضى - 19-9-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
05:49
حزب الله ينعى 5 شهداء
محليات
05:49
حزب الله ينعى 5 شهداء
منوعات
15:22
اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز
منوعات
15:22
اجهزة بيجر كانت مفخخة.. والحزب اشترى اكثر من 3 آلاف جهاز
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
خاص الجديد
05:59
فيديو - إشتباك كلامي بين ناجي حايك ورضوان مرتضى
خاص الجديد
05:59
فيديو - إشتباك كلامي بين ناجي حايك ورضوان مرتضى
عربي و دولي
03:48
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟
عربي و دولي
03:48
إعتقال إسرائيلي بشبهة التخطيط لإغتيال نتنياهو.. ما علاقة إيران؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024