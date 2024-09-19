بلينكن: واشنطن وباريس تدعوان إلى الردع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط وخاصة لبنان

البيت الأبيض: قلقون بشأن التصعيد في الشرق الأوسط ولا نريد التكهن بشأن الحادث الأخير في لبنان والصراع على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان استمر لفترة أطول مما ينبغي