بالفيديو - رسالة من ماكرون إلى اللبنانيين: بلدكم لا ينتهي

توجّه الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اللّبنانيّين قائلاً: "بلدكم عزيز على قلبي وعلى قلوب مواطنينا، وفي ظلّ تاريخنا المشترك الطّويل، وعند كلّ اختبار نحن نقف إلى جانبكم" pic.twitter.com/12OlasvMc0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 20, 2024
توجّه الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اللّبنانيّين قائلاً: "بلدكم عزيز على قلبي وعلى قلوب مواطنينا، وفي ظلّ تاريخنا المشترك الطّويل، وعند كلّ اختبار نحن نقف إلى جانبكم" pic.twitter.com/12OlasvMc0
أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان ودعت إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد قيادي عسكري بارز في حزب الله.
اعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت، بأننا سنواصل تعقب عدونا لحماية مواطنينا.