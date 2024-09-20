بالفيديو - رسالة من ماكرون إلى اللبنانيين: بلدكم لا ينتهي

توجّه الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اللّبنانيّين قائلاً: "بلدكم عزيز على قلبي وعلى قلوب مواطنينا، وفي ظلّ تاريخنا المشترك الطّويل، وعند كلّ اختبار نحن نقف إلى جانبكم" pic.twitter.com/12OlasvMc0