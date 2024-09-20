وزير الدفاع الأميركي قلق من إندلاع حرب بريّة جنوبي لبنان

ينتاب الولايات المتحدة القلق من احتمال أن تشن "إسرائيل" هجوما بريا على جنوب لبنان.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، فقد أدت انفجارات أجهزة الاتصال التي يحملها أعضاء حزب الله في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى زيادة مخاوف وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من اندلاع حرب برية محتملة في جنوب لبنان.

لكن حتى قبل هذه الانفجارات، فقد أخبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مسؤولين بارزين في البنتاغون في اجتماع يوم الإثنين، أنه "يخشى أن تشن إسرائيل هجوما قريبا".

وقال مسؤول عسكري أميركي بارز لـ"وول ستريت جورنال"، مرددا تعليقات من قبل زملاء له في البنتاغون: "أنا قلق للغاية بشأن خروج هذا عن السيطرة".