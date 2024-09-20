بالفيديو - غارة الضاحية الجنوبية.. والمعلومات الأولية

وقال الجيش إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.

لكن إعلام العدو نقل إن الغارة استهدفت "قياديا بارزا في حزب الله"، من دون ذكر اسمه.

وبحسب المعلومات الأولية، الغارة أسفرت عن شهداء وإصابات.