بالفيديو - غارة الضاحية الجنوبية.. والمعلومات الأولية

وقال الجيش إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.
لكن إعلام العدو نقل إن الغارة استهدفت "قياديا بارزا في حزب الله"، من دون ذكر اسمه.
وبحسب المعلومات الأولية، الغارة أسفرت عن شهداء وإصابات.
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يبذل جهودًا لتمكين السكان في المناطق الحدودية بجنوب لبنان وشمال "إسرائيل" من العودة إلى منازلهم بأمان، وذلك في أول تعليق له على تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان ودعت إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد قيادي عسكري بارز في حزب الله.