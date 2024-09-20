أول تعليق من البيت الأبيض عن غارة الضاحية: "لم نكن نعلم"

أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أنه لا يوجد علم مسبق بشأن الهجمات الإسرائيلية على بيروت، مؤكداً أن الحل الدبلوماسي هو أفضل وسيلة للمضي قدماً في الشرق الأوسط.



كما أكد البيت الأبيض عدم فقدان الأمل في إمكانية التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجه بمواصلة الجهود لرؤية إمكانية طرح مقترح يوافق عليه الطرفان.



وفي سياق متصل، نصح المتحدث المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان، مشدداً على أن الإدارة الأميركية تشارك في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.