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عربي و دولي

غارة الضاحية.. المعلومات والتحديثات أول بأول مباشرة

2024-09-20 | 11:19
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غارة الضاحية.. المعلومات والتحديثات أول بأول مباشرة
غارة الضاحية.. المعلومات والتحديثات أول بأول مباشرة

أعلن الدفاع المدني اللبناني، الجمعة، أن عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الدفاع المدني إن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع وباشرت تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد المصدر ذاته بانهيار مبنيين سكنيين في محلة الجاموس في الضاحية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي.

كما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 59 آخرون، في حصيلة أولية لضحايا الغارة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن الغارة استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية.

وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ"فرنس برس" إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل مما أدى إلى إستشهاده".

غارة الضاحية.. المعلومات والتحديثات أول بأول مباشرة

محليات

عربي و دولي

الضاحية الجنوبية

إسرائيل

ابراهيم عقيل

إسرائيل

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حزب الله

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