الامم المتحدة تعلّق على العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان ودعت إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد قيادي عسكري بارز في حزب الله.

