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إعلام العدو: إغلاق المجال الجوي المدني من منطقة الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا
2024-09-21 | 04:10
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إعلام العدو: إغلاق المجال الجوي المدني من منطقة الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا
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