هيئة البث في كيان الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية

زعم جيش العدو الإسرائيلي أنه "قصف آلافاً من قاذفات الصواريخ في جنوب لبنان، حيث يواصل حزب الله هجماته على إسرائيل دعما لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة".
قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، السبت، إن القصف الصاروخي على إسرائيل سيستمر وأن العمليات ستتواصل في هذا الصدد.
أعلنت الحكومة الهنغارية، السبت، أن أجهزة المخابرات في البلاد استجوبت الرئيسة التنفيذية لشركة بي.إيه.سي كونسلتينغ، ومقرها بودابست، المرتبطة بأجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) التي يستخدمها أعضاء حزب الله وانفجرت الأسبوع الماضي.