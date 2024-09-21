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عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد

2024-09-21 | 07:19
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هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد
هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد
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هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق طرق ومحاور أمام حركة المرور في كاتسرين إثر أنباء عن سقوط صاروخ في محيط صفد

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