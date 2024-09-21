برلين تعليقاً على التطورات الاخيرة في لبنان: المنطقة برمتها تحبس أنفاسها

شددت وزارة الخارجية الألمانية، على "الحاجة الملحة" الى اتخاذ إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط، حيث توسعت حرب إسرائيل في قطاع غزة الى لبنان.