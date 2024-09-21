إعلام العدو: هكذا رصدت "إسرائيل" إجتماع قادة الرضوان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية بعض التفاصيل بشأن الضربة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أدت إلى إستشهاد عدد من قادة قوة الرضوان العسكرية، التابعة لحزب الله.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "مصدرا استخباريا موثوقا نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان في الضاحية الجنوبية".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قرر تنفيذ العملية "على الفور"، مشيرة إلى أنه تم إعداد "خطة الإغتيال في وقت قصير وصادق عليها رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي".

وكان هاليفي قال في وقت سابق إن الجيش "إغتنم الفرصة بعد أن علم بعقد اجتماع سري نادر لكامل قيادة قوة الرضوان".