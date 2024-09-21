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الصليب الأحمر لـ #الجديد: الشخص الذي عثر عليه قبل قليل شهيد وليس على قيد الحياة كما يتم التداول
الصليب الأحمر لـ #الجديد: الشخص الذي عثر عليه قبل قليل شهيد وليس على قيد الحياة كما يتم التداول
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عربي و دولي
القناة 12 الإسرائيلية: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سيعلن بعد قليل تغيير تعليمات الجبهة الداخلية
2024-09-21 | 13:14
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القناة 12 الإسرائيلية: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سيعلن بعد قليل تغيير تعليمات الجبهة الداخلية
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