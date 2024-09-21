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عربي و دولي
إعلام العدو الإسرائيلي: ما يقرب من 300 ألف إسرائيلي دخلوا الليلة إلى أماكن محصنة
2024-09-21 | 18:51
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إعلام العدو الإسرائيلي: ما يقرب من 300 ألف إسرائيلي دخلوا الليلة إلى أماكن محصنة
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