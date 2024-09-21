مراسل الجديد: الصواريخ التي أطلقها حزب الله تستخدم لأول مرة منذ 8 أكتوبر

آلان عون لـ وهلق شو: باسيل قال في حديثه الأخير أنني انسحبت من السباق الرئاسي لرئاسة التيار بسبب استطلاع رأي تبين خلاله أنه سيربح المعركة.. من أين اخترع الاستطلاع بعد 9 سنوات؟