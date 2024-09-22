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عربي و دولي
موقع واللا الإسرائيلي: تسجيل عدد من الإصابات إثر سقوط صواريخ عدة في جنوب الجولان
2024-09-22 | 01:02
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موقع واللا الإسرائيلي: تسجيل عدد من الإصابات إثر سقوط صواريخ عدة في جنوب الجولان
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واللا
الإسرائيلي:
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الإصابات
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الجولان
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