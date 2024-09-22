بصواريخ الأرقب والمسيّرات.. المقاومة الاسلامية في العراق تتبنى سلسلة عمليات ضد الاحتلال

وجاء في بيان لها : "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 22-9-2024 بصواريخ الأرقب "كروز مطور" أهدافاً في شمال أراضينا المحتلة.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة."

كما اعلنت في بيان آخر: " هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 22-9-2024 بالطائرات المسيرة أهدافاً في جنوب أراضينا المحتلة. "

واعنت المقاومة الاسلامية في العراق ايضاً " استهداف قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية الصهيونية بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ".