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عربي و دولي

عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنجم فحم في إيران

2024-09-22 | 05:31
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عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنجم فحم في إيران
عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنجم فحم في إيران

قتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإصيب 20 آخرين في انفجار بمنجم للفحم شرقي إيران جراء تسرب غاز الميثان .

وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت غرينتش).

وأشارت إلى أن الوفيات حدثت في منجم للفحم في تاباس، على بعد حوالي 540 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران.

الى ذلك قالت السلطات إنها أرسلت أفراد الطوارئ إلى المنطقة بعد الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت. وكان حوالي 70 شخصا يعملون هناك وقت الانفجار.

عشرات القتلى والجرحى في انفجار بمنجم فحم في إيران

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