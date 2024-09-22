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عربي و دولي

هجمات البيجر.. هرتسوغ ينفي تورّط "إسرائيل"

2024-09-22 | 05:44
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هجمات البيجر.. هرتسوغ ينفي تورّط &quot;إسرائيل&quot;
هجمات البيجر.. هرتسوغ ينفي تورّط "إسرائيل"

نفى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، تورط "إسرائيل" في هجمات أجهزة "البيجر" التي وقعت في لبنان.

ورداً على سؤال "سكاي نيوز" البريطانية لهرتسوغ عما إذا كانت "إسرائيل" مسؤولة عن هجمات البيجر واللاسلكي التي وقعت هذا الأسبوع في لبنان، قال إنه "يرفض جملة وتفصيلا أي صلة بهذه العملية".
وأضاف: "هناك العديد من أعداء حزب الله هناك، حزب الله يخنق لبنان، ويدمر لبنان، ويحدث الفوضى في لبنان مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا. وهذا كل ما نفعله".
وتابع: "ونحن نوضح أنه يتعين علينا أن نتحرك. كما ستفعل أي دولة عادية، كبريطانيا، أو أي دولة أخرى ذات سيادة من أجل الدفاع عن شعبها".
وردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط، قال هرتسوغ إن "إسرائيل" في "وضع خطير"، ويقول إن "هناك من الواضح احتمال التصعيد بشكل كبير".
وبشأن ما إذا كانت "إسرائيل" الآن في حالة حرب مع لبنان، يقول: "إسرائيل ليست مهتمة بالحرب مع لبنان. لا نريد أن ندخل في حرب مع لبنان، لكن لبنان اختطفته منظمة إرهابية هي حزب الله".



هجمات البيجر.. هرتسوغ ينفي تورّط "إسرائيل"

عربي و دولي

إسرائيل

إسحاق هرتسوغ

البيجر

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