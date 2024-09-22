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حماس: رد المقاومة الإسلامية يزيد عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو
بوريل: يجب تفادي الحرب بالوساطة الدبلوماسية المكثفة وسنركز على ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بوريل: يجب تفادي الحرب بالوساطة الدبلوماسية المكثفة وسنركز على ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
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عربي و دولي
كتائب القسام: إستهدفنا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأوقعناها بين قتيل وجريح شرق رفح جنوب قطاع غزة
2024-09-22 | 07:11
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كتائب القسام: إستهدفنا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأوقعناها بين قتيل وجريح شرق رفح جنوب قطاع غزة
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كتائب القسام: إستهدفنا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأوقعناها بين قتيل وجريح شرق رفح جنوب قطاع غزة
عربي و دولي
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