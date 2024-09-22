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عربي و دولي
حماس: رد المقاومة الإسلامية يزيد عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو
2024-09-22 | 08:33
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حماس: رد المقاومة الإسلامية يزيد عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو
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الهاربين
الصهاينة
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