إعلام العدو: ليس من المؤكد أن هناك مخرجاً من التصعيد وما حدث في الشمال اليوم يمكن أن يحدث في الوسط

رضوان مرتضى لـ الجديد: العبوة الصغيرة التي كانت موضوعة داخل أجهزة "البيجر" لا يمكن كشفها ولا شكّ أن هناك خطأ ما حصل واليوم هناك تخوّف من حلقة ثالثة ضمن مسلسل الإعتداءات الإسرائيلية التي شهدناها في اليومين السابقين