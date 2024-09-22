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"أ ف ب": لندن تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار وسط تصعيد مقلق بين إسرائيل وحزب الله
2024-09-22 | 09:50
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"أ ف ب": لندن تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار وسط تصعيد مقلق بين إسرائيل وحزب الله
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"أ ف ب": لندن تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار وسط تصعيد مقلق بين إسرائيل وحزب الله
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عربي و دولي
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بالفيديو- مشاهد من الأضرار شمالي حيفا جراء الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحزب
دوي صفارات الإنذار في جنوب الجولان المحتل خشية تسلل مسيّرات وذلك في مستوطنات للمرة الأولى
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