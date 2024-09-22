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البنتاغون: أوستن أعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه بشأن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في المنطقة
2024-09-22 | 10:33
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البنتاغون: أوستن أعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه بشأن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في المنطقة
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