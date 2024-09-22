نتنياهو: نفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله ولكن يجب إبعاده

عبدالله لـ "الجديد": مقومات صمود لبنان ما زالت ضعيفة وعلينا ألا نكابر وألا نجر لبنان إلى حرب شاملة ولكن إذا فرضت هذه الحرب علينا من قبل الجانب الإسرائيلي علينا أن نكون في الخندق الواحد