جيش العدو للحزب: إنتظروا.. "إذا لزم الأمر"!

وقال: "سنعيد مواطنينا في الشمال لديارهم وإذا لم يستوعب حزب الله ذلك فسيتلقى مزيدًا من الضربات"، مضيفًا "نحن نعمل على جبهات متعددة في غزة والشمال واليمن والعراق وإيران".

ولفت رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى "أننا كثفنا عملياتنا ضد حزب الله خلال الأيام الأخيرة وسنواصل ضرباتنا إذا لزم الأمر".

وحول الحرب على غزة، أشار هاليفي إلى أنّه "علينا إعادة كل الأسرى الأحياء سريعًا"، مضيفًا "عملياتنا تسير بشكل صحيح من أجل تكثيف الضغط العسكري لتحقيق هدف تحريرهم".

ورأى رئيس الأركان الإسرائيلي أنّ "عملياتنا ألحقت ضررا كبيرا بحركة حماس في غزة".