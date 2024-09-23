بالفيديو - قصف عنيف يهز الجنوب والبقاع.. وتعليق أوّلي للعدو

في تصعيد عسكري غير مسبوق نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 100 غارة على نحو 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان وافاد مراسل الجديد في النبطية ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت اعتبارا من الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا وعنيفا حيث نفذت وخلال اقل من نصف ساعة غارات جوية استهدفت المناطق والاودية الواقعة بين بلدتي انصار - الزرارية ، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، اطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، دير الزهراني - رومين - عزة، اطراف حومين الفوقا، محيط اوتوستراد كفررمان - الميدنة، اطراف يحمر الشقيف - ارنون ، مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان واطراف بلدة سجد، محيط معبر كفرتبنيت سابقا ، اطراف ارنون - كفرتبنيت.



