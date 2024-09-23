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عربي و دولي

بالفيديو - قصف عنيف يهز الجنوب والبقاع.. وتعليق أوّلي للعدو

2024-09-23 | 01:09
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بالفيديو - قصف عنيف يهز الجنوب والبقاع.. وتعليق أوّلي للعدو
بالفيديو - قصف عنيف يهز الجنوب والبقاع.. وتعليق أوّلي للعدو

شنّ العدو الإسرائيلي أكثر من 100 غارة عنيفة على لبنان، صباح الاثنين، مستهدفًا نظام الصواريخ بعيدة المدى لحزب الله في الجنوب والبقاع. وفقًا لمزاعم موقع "واللا العبري.

وأكد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الهجوم جاء بعد رصد تحركات لحزب الله تهدد "إسرائيل"، داعيًا سكان جنوب لبنان للابتعاد عن الأماكن التي يستخدمها الحزب.

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اقرأ ايضا في عربي و دولي

العدو يبث فيديو زاعماً لصواريخ حزب الله في المنازل!
Play
02:54
Play

العدو يبث فيديو زاعماً لصواريخ حزب الله في المنازل!

استعرض المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الإثنين، الطريقة التي يقوم بها حزب الله، بتخزين الصواريخ، داخل منازل المدنيين، في قرى الجنوب اللبناني، وفق مزاعمه.

وقال هاغاري إن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين. وفق تعبيره.

وأضاف هاغاري: "نتابع هذه الأنشطة ونرصد الوسائل القتالية ونقوم بتدميرها من خلال غارات دقيقة".

02:54

العدو يبث فيديو زاعماً لصواريخ حزب الله في المنازل!

استعرض المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الإثنين، الطريقة التي يقوم بها حزب الله، بتخزين الصواريخ، داخل منازل المدنيين، في قرى الجنوب اللبناني، وفق مزاعمه.

وقال هاغاري إن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين. وفق تعبيره.

وأضاف هاغاري: "نتابع هذه الأنشطة ونرصد الوسائل القتالية ونقوم بتدميرها من خلال غارات دقيقة".

تصعيد غير مسبوق.. قصف إسرائيلي على 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان
01:40

تصعيد غير مسبوق.. قصف إسرائيلي على 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان

في تصعيد عسكري غير مسبوق نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 100 غارة على نحو 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان وافاد مراسل الجديد في النبطية ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت اعتبارا من الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا وعنيفا حيث نفذت وخلال اقل من نصف ساعة غارات جوية استهدفت المناطق والاودية الواقعة بين بلدتي انصار - الزرارية ، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، اطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، دير الزهراني - رومين - عزة، اطراف حومين الفوقا، محيط اوتوستراد كفررمان - الميدنة، اطراف يحمر الشقيف - ارنون ، مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان واطراف بلدة سجد، محيط معبر كفرتبنيت سابقا ، اطراف ارنون - كفرتبنيت.

01:40

تصعيد غير مسبوق.. قصف إسرائيلي على 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان

في تصعيد عسكري غير مسبوق نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 100 غارة على نحو 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان وافاد مراسل الجديد في النبطية ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت اعتبارا من الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا وعنيفا حيث نفذت وخلال اقل من نصف ساعة غارات جوية استهدفت المناطق والاودية الواقعة بين بلدتي انصار - الزرارية ، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، اطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، دير الزهراني - رومين - عزة، اطراف حومين الفوقا، محيط اوتوستراد كفررمان - الميدنة، اطراف يحمر الشقيف - ارنون ، مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان واطراف بلدة سجد، محيط معبر كفرتبنيت سابقا ، اطراف ارنون - كفرتبنيت.

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