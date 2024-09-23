إعلام: الحرس الثوري الإيراني يأمر أعضائه بالتوقف عن استخدام أجهزة الاتصال

أفاد مسؤولان أمنيان إيرانيان لوكالة رويترز بأن قوات الحرس الثوري الإيراني قد أصدرت تعليمات لجميع أعضائها بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال، وذلك بعد انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي والمحمولة التي يستخدمها حزب الله في لبنان خلال هجمات الأسبوع الماضي.



وأوضح أحد المسؤولين أن هناك عملية واسعة النطاق يجري تنفيذها من قبل الحرس الثوري لفحص جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصال.



وأشار إلى أن معظم هذه الأجهزة كانت إما مصنوعة محلياً أو مستوردة من الصين وروسيا.