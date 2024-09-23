تصعيد غير مسبوق.. قصف إسرائيلي على 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان
في تصعيد عسكري غير مسبوق نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 100 غارة على نحو 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان وافاد مراسل الجديد في النبطية ان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت اعتبارا من الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا وعنيفا حيث نفذت وخلال اقل من نصف ساعة غارات جوية استهدفت المناطق والاودية الواقعة بين بلدتي انصار - الزرارية ، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، اطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، دير الزهراني - رومين - عزة، اطراف حومين الفوقا، محيط اوتوستراد كفررمان - الميدنة، اطراف يحمر الشقيف - ارنون ، مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان واطراف بلدة سجد، محيط معبر كفرتبنيت سابقا ، اطراف ارنون - كفرتبنيت.
كما أفاد مراسل الجديد في صور بأن القصف الإسرائيلي استهدف عدة بلدات، منها عيتا الشعب وياطر وكفرا، بالإضافة إلى مناطق بين جبشيت وعبا وكونين وبرعشيت. وشمل القصف أيضاً أطراف حومين الفوقا ودير الزهراني ورومين، إلى جانب مرتفعات إقليم التفاح وزبقين وأطراف البيسارية وأطراف أرنون. كما استُهدفت مرتفعات جبال الريح وعيتيت ووادي جيلو، مروراً بالقنطرة وبين ارزون وبافلية، وصولاً إلى النبطية الفوقا والسلسلة الشرقية والغربية للبقاع، ووادي فرون وتولين وجبال البطم والطيري وبيت ليف وحانين، إضافةً إلى مناطق بين قانا وصديقين وأطراف القاسمي
وفي مرجعيون، أفاد مراسل الجديد أن القصف الاسرائيلي طال بلدات الطيبة والسلوقي ومركبا كما استهدف حولا وميس الجبل وبني حيان.