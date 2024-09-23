تصعيد غير مسبوق.. قصف إسرائيلي على 50 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان

كما أفاد مراسل الجديد في صور بأن القصف الإسرائيلي استهدف عدة بلدات، منها عيتا الشعب وياطر وكفرا، بالإضافة إلى مناطق بين جبشيت وعبا وكونين وبرعشيت. وشمل القصف أيضاً أطراف حومين الفوقا ودير الزهراني ورومين، إلى جانب مرتفعات إقليم التفاح وزبقين وأطراف البيسارية وأطراف أرنون. كما استُهدفت مرتفعات جبال الريح وعيتيت ووادي جيلو، مروراً بالقنطرة وبين ارزون وبافلية، وصولاً إلى النبطية الفوقا والسلسلة الشرقية والغربية للبقاع، ووادي فرون وتولين وجبال البطم والطيري وبيت ليف وحانين، إضافةً إلى مناطق بين قانا وصديقين وأطراف القاسمي

وفي مرجعيون، أفاد مراسل الجديد أن القصف الاسرائيلي طال بلدات الطيبة والسلوقي ومركبا كما استهدف حولا وميس الجبل وبني حيان.