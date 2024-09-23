إذاعة جيش العدو: بدأ سلاح الجو جولة جديدة من الغارات على لبنان

المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا" المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك" المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"

جيش العدو الاسرائيلي: نحذر سكان جنوب لبنان من البقاء بالقرب من مواقع حزب الله جيش العدو الاسرائيلي: نحذر سكان جنوب لبنان من البقاء بالقرب من مواقع حزب الله

المتحدث باسم جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله المتحدث باسم جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله

إذاعة جيش العدو: سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان إذاعة جيش العدو: سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان

جيش العدو: نفذنا غارات على بنية تحتية لحزب الله في لبنان جيش العدو: نفذنا غارات على بنية تحتية لحزب الله في لبنان

العدو الاسرائيلي يكثف غاراته على المناطق وأودية وخراج بلدات في القطاع الغربي العدو الاسرائيلي يكثف غاراته على المناطق وأودية وخراج بلدات في القطاع الغربي